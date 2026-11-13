Principalele modificări propuse vizează creșterea accesului pacienților la servicii medicale de calitate, flexibilizarea activității furnizorilor, consolidarea continuității îngrijirilor și utilizarea mai eficientă a fondurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, arată un comunicat al CNAS, conform Agerpres.

Una dintre principalele modificări propuse vizează flexibilizarea activității medicilor specialiști, prin reglementarea condițiilor în care aceștia pot desfășura activitate în baza a maximum două contracte cu casele de asigurări de sănătate.

„Măsura urmărește valorificarea mai eficientă a resurselor umane, susținerea activității ambulatoriilor publice și îmbunătățirea accesului pacienților la consultații de specialitate și servicii medicale paraclinice, cu respectarea obligațiilor profesionale și a programului de lucru”, se arată în comunicat.

În noul proiect este prevăzută extinderea accesului pacienților oncologici la îngrijiri multidisciplinare, prin introducerea decontării consultațiilor oncologice multidisciplinare de tip tumor board, serviciile urmând să fie acordate atât asiguraților, cât și persoanelor neasigurate.

Alte măsuri stabilesc: medicii specialiști din ambulatoriu care au beneficiat de concediu de odihnă vor putea recupera consultațiile prin regularizare trimestrială, în limita a 25 de zile lucrătoare pe an, astfel încât pacienții să nu rămână fără acces la servicii medicale în aceste perioade; accesul la investigații medicale să fie îmbunătățit prin introducerea unor obligații suplimentare de informare a pacienților cu privire la furnizorii care efectuează fiecare tip de investigație paraclinică și prin crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea serviciilor de teleradiologie, care va fi implementat până în anul 2028; accesul pacienților la informații medicale să fie simplificat prin introducerea unor mecanisme de acces electronic securizat la rezultatele investigațiilor; serviciile de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu să fie decontate și pentru asigurații din județele limitrofe, aflați în evidența altei case de asigurări de sănătate.

În ceea ce privește finanțarea spitalelor, această componentă urmează să fie abordată în cadrul unui proiect normativ distinct, pentru a permite o analiză aprofundată a mecanismelor de finanțare și corelarea acestora cu prioritățile și direcțiile asumate prin Programul de guvernare.

Această abordare permite continuarea procesului de reglementare a măsurilor deja analizate și agreate, fără amânarea beneficiilor pe care acestea le pot aduce pacienților.

Prin modificările propuse, CNAS urmărește consolidarea unui sistem de asigurări sociale de sănătate centrat pe pacient, în care accesul la servicii medicale de calitate, transparența și utilizarea eficientă a fondurilor publice reprezintă priorități fundamentale.

„CNAS își reafirmă angajamentul pentru continuarea dialogului cu organizațiile reprezentative din domeniul sănătății, cu profesioniștii din sistem și cu reprezentanții pacienților, în vederea identificării și implementării unor soluții sustenabile, adaptate nevoilor reale ale persoanelor asigurate”, a afirmat președinta instituției, Larisa Mezinu-Bălan, citată în comunicat.