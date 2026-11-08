În dimineaţa zilei de 5 iulie, 27 de bijuterii în valoare de 4,5 milioane de euro au fost furate de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin). Jaful a durat doar câteva minute. Trei indivizi cu cagule au spart o ieşire de urgenţă, apoi o uşă antifoc, înainte de a sparge şase vitrine care conţineau bijuterii, în sala principală de expoziţie a muzeului, potrivit News.ro.

O anchetă judiciară a fost încredinţată unui judecător de instrucţie de la JIRS din Nancy, iar investigaţiile au fost conduse de secţia de cercetări din Strasbourg şi de Oficiul Central de Combatere a Traficului cu Bunuri Culturale.

Anchetă judiciară

Anchetatorii au stabilit o „legătură” cu un furt comis cu câteva zile mai devreme, la 1 iulie, în jurul orei 04:00, la centrul arheologic din Montans (Tarn). În urma acelui furt, au fost sustrase 37 de monede galo-romane din aur, prejudiciul fiind estimat la 120.000 de euro.

Procurorul din Albi a transferat cazul către Parchetul JIRS din Nancy, iar faptele au fost reunite cu dosarul privind furtul de la Muzeul Lalique.

După patru luni de anchetă, „o operaţiune condusă de 90 de jandarmi şi poliţişti” a dus la reţinerea a „şase persoane suspectate de participarea la furturi, la pregătirea acestora sau la tăinuirea bunurilor furate”, a precizat JIRS.

La finalul arestului lor, patru persoane, cu vârste cuprinse între 23 şi 51 de ani şi originare din mai multe regiuni ale Franţei, au fost prezentate judecătorului de instrucţie şi au fost puse sub acuzare.

Două persoane au fost plasate în arest preventiv, iar celelalte două au fost plasate sub supraveghere judiciară, a anunţat JIRS, precizând că „nu vor fi comunicate alte informaţii în acest moment” pentru a „proteja anchetele în curs”.

Muzeul Lalique se va redeschide

După câteva luni de închidere ca urmare a spargerii, Muzeul Lalique, situat la aproximativ 60 km nord-vest de Strasbourg, îşi va redeschide porţile în 28 noiembrie.

„Aşteptăm cu nerăbdare să ne revedem vizitatorii, dar mai întâi a trebuit să ne ocupăm de repararea şi securizarea locului pentru a putea pregăti o redeschidere în condiţii de siguranţă”, a comentat în octombrie Véronique Brumm Schaich, directoarea acestei instituţii dedicate bijuteriei şi sticlei Art Nouveau şi Art Deco René Lalique (1860-1945).

La începutul lunii august, muzeul a lansat o campanie de strângere de fonduri online pentru a „finanţa lucrările suplimentare de securizare a sitului, care nu sunt acoperite de asigurări”.

Inaugurat în 2011, Muzeul Lalique este situat în apropierea fabricii cu acelaşi nume, înfiinţată în 1921 pe versantul alsacian al Munţilor Vosgi.

Pe o suprafaţă de 900 m², acesta expune „peste 650 de opere excepţionale care permit reconstituirea carierei lui René Lalique şi a succesorilor săi”, prin „o panoramă amplă de creaţii, de la bijuteriile în stil Art Nouveau la cristalul contemporan, trecând prin sticla în stil Art Deco”, precizează site-ul web al instituţiei.

După o serie de spargeri în muzeele franceze (printre care şi celebrul jaf de la Luvru, care a făcut prima pagină a presei internaţionale în octombrie 2025), Ministerul Culturii a recomandat în iulie retragerea temporară din vitrine a anumitor obiecte expuse, în cadrul unui plan menit să consolideze securitatea instituţiilor.

În conformitate cu aceste recomandări, directoarea Muzeului Lalique a explicat că, „din păcate”, muzeul nu va putea „expune bijuterii” la redeschiderea sa de la sfârşitul lunii noiembrie.