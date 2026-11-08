Turista a publicat pe rețelele sociale fotografii dintr-un hotel care, pe site-ul de prezentare, părea curat și confortabil. Realitatea a fost însă cu totul diferită: femeia a găsit mizerie, gândaci și mucegai, potrivit tn.nova.cz.

Femeia merge frecvent în Egipt, însă ceea ce a trăit de această dată a surprins-o atât de mult, încât a decis să își povestească experiența pe rețelele sociale, potrivit publicației Fakt.

Planificarea vacanței începuse promițător. Fotografiile hotelului din stațiunea Marsa Alam, unde urma să fie cazată, promiteau un sejur plăcut într-un adevărat paradis turistic.

Gândaci și mucegai în camerele hotelului

Realitatea a fost însă complet diferită. Problemele au început imediat după sosirea la hotel, unde turista și însoțitorii săi au ajuns de la aeroport în jurul orei 2:00 dimineața.

Prima cameră oferită de hotel era într-o stare atât de proastă, încât femeia a cerut imediat să fie mutată.

„Am schimbat camerele de mai multe ori. În prima, un gândac a traversat podeaua imediat ce am intrat, așa că am cerut imediat o altă cameră”, a povestit turista.

În cea de-a doua cameră, au descoperit mucegai în baie. Nici după mutarea într-o a treia cameră, mai luxoasă, problemele nu s-au încheiat, potrivit turistei poloneze.

Femeia s-a plâns și de calitatea mâncării, care, potrivit acesteia, era servită în vase sparte, iar tacâmurile erau murdare.

Șezlonguri rezervate contra cost și recenzii înșelătoare

Situația nu era mai bună nici în privința șezlongurilor și umbrelelor de soare, a relatat turista.

„Localnicii foloseau practici îndoielnice. Pe șezlonguri erau așezate prosoape, pentru a arăta că acestea erau deja rezervate, dar, după plata unei taxe, deveneau brusc libere și disponibile imediat”, a continuat femeia.

Înainte de vacanță, când a căutat informații despre calitatea hotelului, turista a găsit numeroase recenzii pozitive, în special pe site-urile agențiilor de turism. Tocmai de aceea, condițiile găsite la fața locului au surprins-o.

„Aceasta a fost a treia mea călătorie în Egipt, iar primele două nu se comparau cu acest lux”, a adăugat femeia, referindu-se ironic la condițiile întâlnite.