Pasagerii avionului care a luat foc la Moscova s-au grăbit să-și ia bagajele, în loc să fugă

O stewardesă a povestit clipele de groază prin care au trecut pasagerii cursei aeriene Aeroflot, care a luat foc în zbor duminică, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Şeremetievo din Moscova.

Potrivit Daily Mail, Tatiana Kasatkina, în vârstă de 34 de ani, a povestit că a fost nevoită să îi ia de guler pe unii pasageri și să-i azvârle afară, ca să grăbească evacuarea, deoarece unii dintre ei voiau să-și ia bagajele înainte să iasă din avion.

”Evacuarea a început imediat cum avionul s-a oprit. Focul era vizibil. Toată lumea țipa că am luat foc, însă în acel moment nu era niciun foc înauntru. Am deschis ușa cu un picior și am împins pasagerii afară, pentru ca nimeni să nu îngreuneze evacuarea. Și doar ca să îi grăbesc i-am luat de guler și i-am împins din spate.” - a spus Tatiana.

Sufocată de emoție, ea a continuat:

”Totul s-a întâmplat foarte rapid. Fumul era negru deja, Ultimii oameni se târau ca să iasă afară. Toată lumea sărise de pe scaune și înainta, deși avionul încă se mai mișca la o viteză rezonabilă. Am văzut prima femeie sunând pe cineva la telefon și spunând: Am luat foc, ne prăbușim!” - a mai povestit stewardesa.

Ea a mai declarat că, după ce avionul a decolat, aparatul de zbor a intrat într-o furtună foarte puternică, după care a fost lovit de fulger.

”A fost o lumină, urmată de mici străfulgerări. O lumină foarte strălucitoare. Am decolat și am intrat într-un nor. Iar afară era un zgomot mare.”

Martorii mai spun că pasagerii aflați în spatele avionului au rămas blocați în scaunele lor pentru că cei care se aflau în față au insistat să-și ia bagajele înainte să iasă din avion. De altfel, în înregistrările video existente se vede cum unii pasageri cară haine și bagaje.

Căpitanul Evdokimov a confirmat declarațiile Tatianei, spunând că avionul a fost lovit de un fulger, în ciuda informațiilor inițiale potrivit cătora tragedia a fost provocată de o defecțiune electrică.

”Am pierdut comunicațiile radio din cauza fulgerului. Nu am avut comuncații prin radio în timpul aterizării. Am reușit să reluăm comunicarea printr-o frecvență de urgență, dar care a fost scurtă și cu întreruperi. Am reușit să spunem câteva cuvinte și am pierdut legătura. Controlul de trafic aerian ne-a ajutat, ne-a ghidat la aterizare. Viteza nu a fost foarte mare, era una norală pentru aterizare.

Al doilea pilot a ieșit primul din cabină, apoi eu.La început nu m-am uitat afară. După ce m-am uitat am văzut incendiul de motoare. Focul a izbucnit după ce am aterizat. Nu am avut foc atunci când eram în aer.” a spus căpitanul cursei.

El a mai povestit că supraviețuitorii au primit sedative după această tragedie.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu și stewardesei, care m-au salvat”, a spus un alt supraviețuitor, Dmitri Khlebnikov.

