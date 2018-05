Parlamentarii iranieni, furioși pe Trump. Momentul în care incendiază steagul american în Parlament. VIDEO

Parlamentarii, printre care și un cleric șiit, au ținut steagul în flăcări, în timp ce colegii li s-au alăturat și au început să strige la unison „Moarte pentru America!” Totodată, ei au incendiat o foaie de hârtie menită să sugereze acordul nuclear iranian, după care au călcat pe rămășițele acesteia, scrie New York Times.

Deși incendierea drapelului american este o practică întâlnită în Iran, iar Parlamentul din acest stat a criticat adesea în termeni duri autoritățile din Statele Unite, este prima dată când analiștii observă că o astfel de manifestație are loc în interiorul Parlamentului.

Momentul a fost surprins și într-un filmuleț care a ajuns pe rețelele de socializare. Reacția palamentarilor reflectă furia opiniei publice din Iran privind decizia anunțată marți seara de liderul de la Casa Albă, care amenință să distrugă acordul nuclear încheiat în 2015.

Ali Larijani, președintele prezidiului, le-a spus parlamentarilor: „Aveți grijă să nu dați foc și la Parlament”, conform Jerusalem Post.

Totodată, el a sugerat cu președintele american Donald Trump nu este potrivit pentru funcția pe care o deține: „Trump n-are capacitatea mentală pentru a se ocupa de astfel de probleme”.

Mulți dintre oficialii Iranieni, între care și șeful Parlamentului, și-a exprimat speranța că Europa va colabora în continuare cu Iranul pentru ca această înțelegere să funcționeze în continuare, însă mulți sunt pesimiști.

#BREAKING: Iranian MP's burning the US flag in the Iranian Parliament (the Majlis) pic.twitter.com/G7TviKhYR7