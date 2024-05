Parlamentar bătut crunt din cauza unui proiect de lege. ”Rusia este ceea ce vedeți acum pe corpul meu” VIDEO

”Rusia este ceea ce vedeţi acum pe corpul meu, iar din nefericire prea mulţi copii s-au trezit aşa”, a acuzat miercuri în Parlament, de 1 mai, într-o postare pe Facebook, parlamentarul georgian.

El şi-a arătat nasul spart şi un ochi vânăt, răni pe care le-a suferit în timpul unei manifestaţii proeuropene şi împotriva unui proiect de lege privind ”influenţa străină”, acuzat de faptul că serveşte interesele Moscovei, un text adoptat în a doua lectură miercuri în Parlament.

Pro-Russian forces in Georgia kidnapped and beat an opposition leader and Member of Parliament, Levan Khabeishvili.

The parallels to actions of pro-Russian forces in Ukraine during the Revolution of Dignity are obvious. pic.twitter.com/tjsdbJE4VA