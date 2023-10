Ultimul selfie făcut de o familie ucisă de militanții Hamas. Ce mesaj au trimis prietenilor cu puțin timp înainte de tragedie

Tamar și Yonatan Kedem apar într-un selfie alături de cei trei copii ai lor - Shachar, Arbel și Omer. Fotografia a fost făcută cu câteva zile înainte ca aceștia să fie uciși de militanții Hamas.

Tamar și Yonatan Kedem locuiau în Nir Oz, un mic sat de fermieri cu o populație de aproximativ 400 de locuitori, la aproximativ trei kilometri de Gaza.

Lider comunitar și activistă pentru drepturile femeilor, Tamar își făcea campanie pentru a deveni șef al Consiliului Regional Eshkol.

În urmă cu doar trei săptămâni, ea a postat o fotografie pe Instagram în care parcă prevestea că ceva rău se va întâmpla în viața ei. Aceasta s-a arătat totuși optimistă.

„Suntem cu toții pregătiți să închidem ceea ce a fost până acum. „Să se termine un an și blestemele lui și să înceapă un an și binecuvântările lui”. Pentru un an bun ai nevoie de noroc și supraveghere (întotdeauna e bine). Dar trebuie și să ne adaptăm - să ne aducem binele, să fim optimiști, să fim activi, să ne vedem pe noi înșine și pe ceilalți într-o lumină bună. Să avem cu toții un an bun”, a scris ea în ultima sa postare de pe Instagram în care apare alături de familie.

Familia se adăpostea în buncărul de beton din casa lor. Aceștia țineau permanent legătura cu prietenii, cu care vorbeau constant prin mesaje. La un moment dat aceștia nu au mai răspuns.

„Bună! Am intrat în adăpostul din casa noastră. Suntem cu toții bine”, spunea Tamar într-un mesaj transmis sâmbătă, conform smh.com.au.

O oră mai târziu, Tamar nu mai răspundea la mesaje. Prietenii ei din Sydney, Yishai și Mor Lacob, au început să intre în panică.

„A început să devină foarte înfricoșător. Încercăm să o sunăm, să-i trimitem un mesaj”, și-a amintit Mor Lacob.

S-a întâmplat sâmbăta trecută. Cei trei copii și părinții lor au fost uciși de luptătorii Hamas.

„Inimile noastre sunt zdrobite”, a scris pe Facebook Yishai Lacob, un prieten al familiei Kedem din Sydney, Australia.

„O familie întreagă a fost ucisă de criminali care i-au împușcat pe copii și pe părinți pur și simplu pentru că erau evrei. Și aceasta este doar o poveste, printre atâtea. Este insuportabil”, a spus el.

Sursa: Sydney Morning Herald Etichete: , , , Dată publicare: 10-10-2023 14:52