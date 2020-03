Papa Francisc și-a rostit rugăciunile prin transmisiune video, din cauza coronavirusului

Suveranul Pontif a recunoscut că rugăciunea Angelus pronunţată de un papă "închis în biblioteca sa" este "un pic ciudată".

"Dar vă văd, vă sunt aproape!", a adăugat el, înainte de a se îndrepta către fereastra Palatului Apostolic cu vedere spre Piaţa Sfântul Petru pentru a saluta credincioşii care îl urmăreau pe ecrane.

#PopeFrancis assures his closeness in prayer to those affected by the current #coronavirus epidemic.https://t.co/SYmj18sVhc