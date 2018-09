Papa Francisc: "Nu poți să crezi în Dumnezeu și să fii mafiot"

Pe de altă parte, papa i-a adus un omagiu părintelui ucis de mafia siciliană acum 25 de ani, pentru că încerca să îi ferească pe tineri de droguri și de Cosa Nostra.

Papa Francisc: "Le spun astfel mafioților, faceți o schimbare, frați și surori! Încetați să vă mai gândiți la voi înșivă și la bani. Știți, un giulgiu nu are buzunare. Nu puteți lua banii cu voi în mormânt. Dumnezeul iubirii respinge orice formă de violență și îl iubește pe fiecare om. Vă spun, ștergeți cuvântul ură din viața creștină! Nu puteți crede în Dumnezeu și să-l urâți pe fratele vostru, nu puteți să luați vieți mânați de ură! Nu e cu putință să crezi în Dumnezeu și să fii mafiot. Cei care sunt mafioți nu pot trăi ca niște adevărați creștini."

