Panouri șocante în Israel, înainte de alegeri. Imagini cu politicieni făcând un gest obscen

În aceste imagini apar mai mulți politicieni importanți din Israel, printre care și premierul Benjamin Netanyahu, făcând un gest obscen la adresa trecătorilor: toți arată degetul mijlociu.

Fotografiile au fost trucate, iar cei care sunt în spatele acestei campanii sunt reprezentanții partidului Yashar - care se traduce prin ”direct”, printre altele. Aceștia cer populației să nu voteze la alegerile parlamentare din mai cu politicienii cărora nu le pasă de cetățeni.

”De data aceasta să nu votați cu politicienii care vă dau în schimb degetul mijlociu”, se arată în mesajul acestor panouri, potrivit Jerusalem Post. Textul este un joc de cuvinte, deoarece ”a vota” și ”a arăta” în limba ebraică se spune la fel.

@CNN Israeli @PartyYashar is giving the finger to politicians and celebrities are sharing. pic.twitter.com/frI92eQgfw