Benjamin Netanyahu ar putea fi inculpat pentru corupţie

Inculparea efectivă depinde de rezultatul unei audieri, care va avea loc probabil după alegerile generale din 9 aprilie, arată Reuters.

Netanyahu va avea ocazia să îl convingă pe procurorul general să nu îl trimită în faţa instanţei, în trei dosare de corupţie, care includ acuzaţii de mită, fraude şi abuz de încredere.

Benjamin Netanyahu încearcă să obţină al patrulea mandat de prim-ministru. El a negat deja toate acuzaţiile.

