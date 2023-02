Panică într-un orășel din Texas, după ce a căzut un meteorit. Oamenii spun că li s-au zguduit casele. VIDEO

Autoritățile au anunțat că au primit un val de apeluri, miercuri, în jurul orei 17:30, de la oameni care spun că au auzit o „explozie mare”.

Oamenii din Mission, un oraș aflat aproape de granița cu Mexicul, au spus că s-au speriat când au început să li se zguduie casele, conform NBC News..

NASA a transmis că obiectul avea un diametru mai mare de o jumătate de metru și cântărea aproximativ o jumătate de tonă.

„Deși meteoriții tind să lovească atmosfera Pământului la viteze mari, ei încetinesc pe măsură ce călătoresc prin atmosferă, rupându-se în mici fragmente înainte de a lovi pământul. Meteoriții se răcesc rapid și, în general, nu reprezintă un risc pentru populație”, a spus NASA într-un comunicat.

Agenția spațială a postat un raport al incidentului însoțit de o hartă care arată o zonă în care probabil că au aterizat bucăți de meteorit.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C