Panică într-un avion defectat în aer. Pasagerii se roagă și beau alcool direct din sticlă

Aeronava companiei americane Swift Air a început să aibă probleme la puțin timp după ce a decolat din capitala Santo

Domingo către Miami.

Speriați de incident, pasagerii au început să se roage și să bea alcool. Un clip postat de unul dintre pasageri arată cum mai multe femei se țin de mână și se roagă, în timp ce un bărbat bea whiskey direct din sticlă, pe care apoi o pasează mai departe unui alt pasager.

Avionul a aterizat forțat în Republica Dominicană ca motorul să fie reparat, operațiune care a durat peste 7 ore, potrivit Mirror. În cele din urmă, compania le-a pus la dispoziție pasagerilor o altă aeronavă care i-a dus la Miami.

Passengers pray and swig whisky as Swift Air 737 makes emergency landing in the Dominican Republic. https://t.co/AEmINMsPgm pic.twitter.com/XRKkzHQ8J1