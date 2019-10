A fost realizat cel mai lung zbor fără escală din lume. Câte ore a durat cursa

Această cursă insolită a străbătut distanţa de 16.200 de kilometri care separă cele două oraşe în 19 ore şi 16 minute, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii companiei Qantas pe Twitter.

Avionul Qantas 7879 a decolat vineri seară de pe aeroportul John F. Kennedy din New York şi a aterizat pe aeroportul Kingsford Smith din Sydney duminică dimineaţă.

Acesta a fost primul dintr-o serie de trei zboruri pe distanţe foarte lungi prevăzute de compania australiană în 2019.

Qantas, care va testa şi un zbor direct între Londra şi Sydney, doreşte să opereze zboruri comerciale regulate pe distanţe lungi.

Qantas’ world first non-stop flight from New York to Sydney has landed after 19hrs in the air. https://t.co/AcZm2oW8el pic.twitter.com/8jssd996Le

Pentru zborul-test din acest weekend, Qantas a modificat un avion Boeing 787-9 Dreamliner: cabina a fost redusă, pentru a permite ca rezervorul de carburant să fie umplut la capacitate maximă, iar numărul pasagerilor şi cantitatea de bagaje au fost reduse.

Toate emisiile de carbon vor fi compensate prin alte măsuri, pentru a reduce poluarea atmosferei cu gaze cu efect de seră, au precizat reprezentanţii companiei Qantas.

40 de pasageri, inclusiv directori ai companiei Qantas, oameni de ştiinţă şi jurnalişti, şi 10 membri ai echipajului s-au aflat la bordul aeronavei.

Potrivit site-ului flightradar24.com, aparatul de zbor a avut la decolare o greutate de 233 de tone, din care 101 de tone de kerosen.

Patru piloţi s-au succedat la comenzile avionului în timpul acestui zbor.

Cercetători de la două universităţi australiene s-au aflat la bord pentru a monitoriza felul în care pasagerii au dormit şi s-au hrănit şi pentru a supraveghea nivelul lor de melatonină - "hormonul somnului".

După îmbarcare, pasagerii au fost invitaţi să îşi potrivească ceasurile după ora din Sydney. Apoi, ei au fost rugaţi să nu adoarmă până la căderea nopţii în partea estică a Australiei.

În acest scop, le-au fost propuse exerciţii fizice şi le-au fost servite cafea şi alimente condimentate, într-un avion în care luminile nu au fost oprite.

#QF7879 preparing for departure at @JFKairport in New York for @SydneyAirport. The 16,013 km flight is the 1st of 3 @Qantas #ProjectSunrise test flights. https://t.co/v39ZrePTJR

Read more about Project Sunrise and follow all 3 flights at https://t.co/pCazPpvn6P pic.twitter.com/t1mfSALOEF