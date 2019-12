Panică într-o școală din Polonia. Un elev a sărit pe geam în timpul unui atac armat simulat

Au fost clipe de panică pe holurile unei școli din Polonia, unde mai mulți bărbați mascați și înarmați au dat buzna chiar în timpul orelor.

Din fericire, a fost vorba doar despre un exercițiu organizat de autorități. Din păcate, nu toată lumea a fost anunțată despre ce urmează să se întâmple, aşa că mai mulți copii s-au speriat, la fel și profesorii care erau cu ei.

Totul s-a petrecut într-o şcoală dintr-un orăşel din nordul Poloniei. Câţiva bărbaţi mascaţi şi înarmaţi au dat buzna în clădire, în timp ce copiii erau la ore. Profesori şi elevi deopotrivă au trecut prin momente de groază.

Barbara Szalej-Borowiec, City Education and Health Department în Barczewo: „Erau îmbrăcaţi în haine de camuflaj. Aveau cagule şi arme... au aruncat petarde înăuntru şi au tras cu arma, era o gălăgie uriaşă”.

Aşa-zişii terorişti, de fapt membri ai unui detaşament de intervenţie al Poliţiei, nu s-au gândit că vor băga în sperieţi pe toată lumea.

Polițist: „Am aruncat două petarde şi am tras cu un pistol de două ori. Până în momentul acela, procedurile au funcţionat. După ce alarmă a fost oprită, potrivit planului, trebuia să trecem din clasă în clasă şi să-i anunţăm pe elevi ce era cu alarma, care era scopul exerciţiului şi să-i liniştim pe copii. Ceea ce am şi făcut. ”

Chiar şi profesorii au trecut prin momente dificile, pentru că nu toţi ştiau că urmează o simulare.

Barbara Szalej-Borowiec, City Education and Health Department în Barczewo: „Ar fi trebuit să fie un atac simulat, care să-i pregătească pe profesori şi pe elevi pentru astfel de situaţii. Testul a avut loc fără ca toată lumea să fie informată că e vorba de o simulare.”

Zbigniew Podlaski, director adjunct al școlii: „Sunt director adjunct şi am fost şi eu surprins. Eram în clasă cu copiii, care au început să se panicheze. La început am crezut că e alarmă de incendiu, voiam să plecăm din clasă, dar când au auzit bubuituri, focuri de armă şi oameni ţipând, am dus copiii înapoi.”

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Elevii şi-au revenit repede din panică, dar situaţia putea fi mai gravă.

Barbara Szalej-Borowiec, City Education and Health Department în Barczewo: „Avem informaţii că unul dintre elevi a sărit pe geam. Din fericire, a sărit de la parter. Nu ştia că e un atac terorist simulat, aşa că a sărit pe geam că să se salveze.”

Deşi toată povestea s-a terminat cu bine, directorul şcolii a fost dat afară pentru că a tratat întâmplarea cu superficialitate.