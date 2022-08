Pakistanul, grav afectat de "inundații de proporții biblice". Țara are nevoie disperată de sprijin internațional

Ploile musonice au luat viața a 1.033 de pakistanezi, dintre care 119 au fost uciși în ultimele 24 de ore, anunță Autorității Naționale de Gestionare a Dezastrelor, potrivit BBC.

Oficialii din Pakistan spun că Statele Unite, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și alte țări au răspuns până acum acestui strigăt de ajutor în privința dezastrelor, dar sunt necesare mai multe fonduri.

Un oficial al Ministerului de Interne, Salman Sufi, a declarat că țara are nevoie disperată de sprijin internațional.

"Pakistanul s-a confruntat cu probleme economice, dar acum, exact când eram pe cale să le depășim, a lovit dezastrul musonic", a spus el.

Finanțarea de la o mulțime de proiecte de dezvoltare a fost redirecționată către persoanele afectate, a adăugat el.

În nord-vestul țării, mii de oameni și-au părăsit casele după ce râurile din provincia Khyber Pakhtunkhwa au ieșit din matcă, provocând inundații puternice.

„Ploi diferite”, susțin localnicii

"Casa pe care am construit-o cu ani de muncă grea a început să se scufunde sub ochii noștri. Ne-am așezat pe marginea drumului și am privit cum se scufundă casa visurilor noastre", a declarat Junaid Khan, în vârstă de 23 de ani, pentru agenția de presă AFP.

Provincia Sindh, din sud-estul țării, a fost, de asemenea, grav afectată, mii de oameni fiind strămutați din casele lor.

Oamenii din această provincie spun că acesta este cel mai grav deastru pe care l-au văzut până acum și căruia i-au supraviețuit.

Aceste inundații masive nu sunt neobișnuite în Pakistan, dar localnicii susțin că aceste ploi sunt diferite. Un oficial local le-a descris ca fiind "inundații de proporții biblice".

În apropiere de orașul Larkana, mii de case de lut s-au scufundat sub ape, iar pe kilometri întregi nu se văd decât vârfurile copacilor.

Nevoile supraviețuitorilor sunt variate. Unii oameni cer ajutor disperat pentru mâncare, dar alții, care au cerelale, susțin că au nevoie de bani pentru a-și satisface alte nevoi, mai transmit cei de la BBC.

33 de milioane pakistanezi, afecați de inundații

O fetiță de 12 ani spune că ea și surioara ei nu au mai mâncat de o zi. "Nu a venit nicio mâncare aici. Dar sora mea este bolnavă, sper să mă ajute".

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că 33 de milioane de persoane au fost afectate de inundații - aproximativ 15% din populația țării.

El a declarat că pierderile cauzate de inundațiile din acest sezon sunt comparabile cu cele din timpul inundațiilor din 2010-2011, despre care se spune că au fost cele mai grave înregistrate vreodată.

Oficialii din țară dau vina pe schimbările climatice pentru această devastare.

Mai mult, autoritățile locale ar putea avea o oarecare vină, deoarece clădirile au fost construite adesea în zone predispuse la inundații sezoniere.

