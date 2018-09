Orașul care interzice mâncatul în locurile publice și obligă turiștii să aleagă restaurantele

Dacă mergeţi să vizitaţi Florenţa, aţi face bine să puneţi bani deoparte şi pentru mesele la restaurant.

Începând de săptămâna aceasta, mâncatul pe străzile centrului vechi se pedepseşte cu amenzi usturătoare: între 150 şi 500 de euro.

Primăria a explicat că e un obicei inestetic şi deranjant pentru cei din regiune.

La ora prânzului şi a cinei, centrul Florenţei e împânzit de oameni care mănâncă sandvişuri, aşezaţi pe borduri, sprijiniţi de vitrine ori stând pe scările magazinelor. Doar pe Via de Neri, în apropierea Muzeului Uffizi, sunt cel puţin trei magazine şi un restaurant care vând sandvişuri devenite faimoase darorită recenziilor de pe internet.

"Nu sunt multe cele care au suficiente scaune şi mese, aşa că singura soluţie e să stai pe stradă sau să te duci să mănânci în altă parte", spune un turist.

Localnicii sunt foarte deranjaţi de acest obicei. În urmă cu trei săptămâni, patronul unei magazin de marochinărie a fost pe punctul de a se lua la bătaie cu patru turişti spanioli care mâncau pe trepte, blocând intrarea. În urma protestelor comercianţilor, primarul a decis să interzică mâncatul pe străzi între orele 12 şi 15 şi 18 şi 22. Măsura este valabilă pe anumite străzi şi în anumite pieţe din centrul vechi, iar cei care nu o respectă riscă amenzi între 150 şi 500 de euro.

"Pentru turişti nu e practic. Nu mănânci în fiecare zi la restaurant, iar uneori iei un sandviş ca să economiseşti timp", este de părere o turistă.

Însă patronul magazinelor de sandvişuri care atrag mulţimea aplaudă măsura.

"Am o părere bună despre această măsură. Eu nu am nicio putere asupra celor care ies pe uşa magazinului meu. Din moment ce ies din magazin şi sunt pe trotuar, e spaţiu public şi nu am nicio putere", spune Daniele Mazzanti, patronul unui magazin.

Nu e prima oară când acelaşi primar a încercat să descurajeze turiştii să ia panzul sau cina pe stradă. Anul trecut, autorităţile au început să ude cu furtunul treptele celor mai importante biserici, pentru ca oamenii să nu se mai aşeze acolo să mănânce.

