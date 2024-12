Localnicii din orășelul lui Moș Crăciun din Laponia s-au săturat de turiști. „Lucrurile par să nu mai fie ținute în frâu”

Oamenii se plâng de faptul că numărul uriaș de oaspeți duce la creșterea costurilor de trai.

Ca în fiecare an, orășelul lui Moș Crăciun pare desprins dintr-un basm. Şi nu e de mirare că tot mai mulţi turişti vor să se bucure de magia sărbătorilor chiar acasă la darnicul bătrânel.



Tiina Määttä, general manager, Original Sokos Hotel Vaakuna: "A fost un an record. Am primit mai multe rezervări și încă foarte devreme pentru acest sezon și văd că trendul continuă și pentru următoarele sezoane. Primim deja întrebări pentru anul 2026 și chiar pentru 2027".

Nu mai puţin de 1,2 milioane de turişti au ajuns în 2023 la Rovaniemi, cu 30% mai mulți comparativ cu anul precedent.



Sanna Karkkainen, CEO of Visit Rovaniemi: "Țările nordice sunt tot mai vizitate. Cu siguranță, oamenii vor să călătorească în zone friguroase pentru a se bucura de zăpadă, pentru a vedea aurora boreală și, bineînțeles, vin aici pentru a-l vedea pe Moș Crăciun chiar la Cercul Polar. Pe de altă parte, avem o conectivitate mai bună ca oricând. Acum, Rovaniemi are 41 de zboruri directe către toată Europa. Și asta aduce, desigur, un număr mare de turiști în sezonul care începe încă de la sfârșitul lunii octombrie și se termină undeva la sfârșitul lunii martie."

În contrast cu entuziasmul vizitatorilor, localnicii sunt tot mai nemulţumiţi.



Antti Pakkanen, membru al unei asociații de locatari: "Suntem îngrijorați de creșterea excesivă a turismului. Numărul turiștilor a crescut atât de rapid și lucrurile par să nu mai fie ținute în frâu."

Oamenii se plâng de probleme cu care se confruntă de ceva vreme şi alte mari oraşe din Europa. Prețurile locuințelor au crescut enorm, la fel și costul traiului. Iar apartamenele disponibile pentru a fi închiriate pe termen lung sunt tot mai puține. S-a ajuns aici cu toate că, în Finlanda, potrivit legii, clădirile rezidenţiale nu pot fi închiriate turiştilor.



Antti Pakkanen, membru al unei asociații de locatari: ”Regulile trebuie aplicate mai bine. Și, bineînțeles, nu suntem împotriva închirierii pe termen scurt atunci când este vorba de închirierea unei părți din casă, când rezidenții sunt plecați în vacanță sau ceva de genul acesta. Dar problema este când o locuință are doar această destinație, să fie transformată în cazare pentru turiști, adică să transformi toate casele în hoteluri."

Deocamdată, supărările localnicilor nu știrbesc fericirea oaspeţilor.



