Omul străzii considerat ''erou'' după atacul de pe Manchester Arena a fost condamnat

Christopher Parker se afla în gara situată în apropiere de Manchester Arena când un atacator sinucigaş a detonat un dispozitiv într-un foaier la finalul unui concert susţinut de cântăreaţa americană Ariana Grande.

Printre cele 22 de victime s-au numărat şapte copii, iar peste 500 de persoane au fost rănite.

Parker, în vârstă de 33 de ani, a declarat ulterior reporterilor că după explozie s-a grăbit către sala de concerte şi a adus alinare unei fete care îşi pierduse ambele picioare şi a ţinut în braţe o femeie rănită grav la cap şi un picior, care a murit în braţele sale.

Relatarea lui i-a adus numeroase laude în media şi simpatia publicului larg, iar în urma iniţierii unei campanii online de finanţare participativă au fost strânse în beneficiul său peste 52.000 de lire.

#Homeless @ChrisParker, who stole from #ManchesterArena #bomb attack victims, jailed for four years and three months https://t.co/IkOPt1yy6G @newnewspage