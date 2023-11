OMS cere evacuarea spitalului Al-Shifa din Gaza, devenit o "zonă a morţii"

Potrivit experţilor OMS, care au petrecut o oră în interiorul imensului complex spitalicesc, acesta încă mai găzduia sâmbătă 25 de îngrijitori şi 291 de pacienţi, dintre care 32 de bebeluşi în stare critică, 22 de pacienţi pe dializă şi doi la terapie intensivă.

Membrii misiunii au descris spitalul ca fiind o "zonă a morţii" în care situaţia este "disperată", a raportat OMS într-un comunicat.

„OMS şi partenerii săi elaborează urgent planuri pentru evacuarea imediată a pacienţilor rămaşi, a personalului şi a familiilor acestora", a adăugat OMS.

„Echipa a văzut un spital care nu mai putea funcţiona: fără apă, fără alimente, fără electricitate, fără combustibil, consumabile medicale epuizate", a scris la rândul său pe X (ex-Twitter) secretarul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

