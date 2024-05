Olanda are o prezentatoare de știri generată de AI. Cum funcționează „Nina”. „Să clarifice acest lucru pentru public”

Dacă reacțiile telespectatorilor sunt pozitive, poate avea propria rubrică. Prezentatoarea TV a fost „clonată” cu ajutorul unui software performant.

Nina van den Broek, prezentatoare TV generată de AI: „Vocea mea a fost înregistrată și mi-a fost analizat limbajul corporal. Astfel, copia mea digitală poate vorbi și se poate mișca la fel ca mine.”

Textul pe care îl citește este scris de un jurnalist. Spre deosebire de un prezentator TV obișnuit, vorbele rostite de tânără sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Rochelle Moes, editor: „Știrea pe care am publicat-o în această dimineață a fost prezentată cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, eu am scris un text de prezentare, așa cum se face în mod normal pentru televiziune, apoi am introdus acest text de prezentare în prompter”.

Renzo Veenstra, redactor-șef Broadcaster Brabant: „Acum putem produce mai mult conținut cu aceeași muncă jurnalistică. Trebuie să vă imaginați că o pagină online cu un mesaj poate fi transformată, cu puțin efort, într-un videoclip în care un prezentator vă spune ce se întâmplă.”

Apare totuși o dilemă: cât este de obiectiv totul, dacă prezentatorul este creat de un computer care îl poate face să spună orice.

Bart Brouwers, profesor de jurnalism: „Cei care apar pe TV le prezintă în mod diferit, iar știrile rămân, spun ei, demne de încredere, credibile și realizate în conformitate cu standardele jurnalistice. Ceea ce este cu adevărat esențial este ca ei să clarifice acest lucru pentru public.”

Renzo Veenstra, redactor-șef Broadcaster Brabant: „Noi precizăm foarte clar în partea de jos a ecranului că este vorba despre un prezentator generat de AI. Conținutul prezentat este real, a fost scris de un jurnalist, imaginile sunt reale, dar persoana, prezentatoarea, Nina, este generată de inteligența artificială”.

Deocamdată, acesta e doar un experiment care va dura trei luni. Apoi, conducerea televiziunii din Olanda va stabili dacă varianta digitală a prezentatoarei rămâne pe post.

