Cine este Victoria Shi, o purtătoare de cuvânt din Ucraina, generată de inteligenţa artificială

Ea a împrumutat înfăţişarea cântăreţei şi influencerei ucrainene Rosalie Nombre, urmează să comenteze afacerile consulare, citind texte care urmează să fie redactate în continuare de către oameni, relatează AFP.

„Pentru prima oară în istorie, Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a creat o personalitate digitală folosind tehnologii ale inteligenţei artificiale oentru a comenta în mod oficial informaţii consulare destinate presei”, a anunţat de 1 mai ministerul.

???? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku