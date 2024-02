Occidentul „s-a înțeles cu Rusia” în privința unui fost teritoriu ucrainean. Anunțul care va zgudui Kievul

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat că națiunile occidentale sunt de acord cu revendicările Rusiei asupra Crimeei, anexată de Rusia în 2014, a relatat duminică TASS.

"Crimeea este pământ rusesc, teritoriu rusesc, asta cred rușii, iar Occidentul este și el de acord cu acest lucru", a declarat el, informează agenția de presă Baha.

Altfel, Lukașenko a anunțat, duminică, faptul că urmează să candideze la un nou mandat în alegerile prevăzute în 2025, potrivit agenţiei oficiale belaruse de presă Belta, relatează CNN, citată de News.ro.

Întrebat de presă dacă va candida în următoarele alegeri prezidenţiale, el a răspuns ”voi candida”.

Aleksandr Lukaşenko se află la putere din 1994.

