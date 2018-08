O uriașă furtună de nisip a acoperit orașul american Phoenix

Norul dens de praf s-a propagat cu repeziciune, în condițiile în care meteorologii îi avertizasera pe locuitori că furtuna va reduce vizibilitatea la zero și va aduce rafale de aproape 100 de kilometri pe oră.

Mai multe case au fost avariate, iar alte câteva mii au rămas fără curent electric.

A massive dust storm rolls through Phoenix, Arizona ????

Forecasters warned it would cause zero visibility and winds exceeding 60mph https://t.co/7Gphar1WXW pic.twitter.com/qrXOs0bIjg