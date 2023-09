O turmă de oi a mâncat 300 de kilograme de canabis medicinal, după ce a dat iama într-o seră. "Săreau mai sus decât caprele!"

"Nu știu dacă să râd sau să plâng", a declarat, la televiziunea elenă Star, afaceristul Yiannis Bourounis. Acesta a smai pus că animalele au dat iama în sera sa pentru a găsi hrană, după dezastrele provocate de vremea rea.

"Avem cea mai mare plantație de canabis medicinal de seră din Europa Centrală și de Est. Am pierdut 80% din producție din cauza inundațiilor. În căutare de hrană, pentru că pășunile au fost distruse, oile au intrat în fermă. Problematic a fost să le dăm afară, pentru că săreau mai sus decât caprele. Logic, din moment ce au mâncat vreo 300 de kilgrame de canabis. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Mai întâi am avut o căldură nebună, apoi inundațiile. Am pierdut aproape totul. Și acum asta... Nu știu ce să mai spun, să fiu sincer", a afirmat Bourounis.

În ultima vreme, investițiile în canabisul farmaceutic din Grecia au atins un nivel ridicat, informează Athens News.

În ianuarie 2023, prima fabrică de procesare a canabisului medical din Grecia a fost deschisă în orașul Examilia, situat lângă Corint.

Investiția Tikun Europe, subsidiară a companiei israeliene Tikun Olam, a fost salutată de ministrul grec de dezvoltare și investiții, Adonis Georgiadis, care a spus că este "un produs pe care îl vom putea exporta în toată Europa, deoarece fabrica poate realiza exporturi uriașe către toate țările europene importante".

