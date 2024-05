O tornadă a ras un oraș de fața pământului în SUA. Dezastrul, surprins în imagini | VIDEO

Imaginile din oraşul Greenfield arată o traiectorie de distrugere totală, cu case transformate ruine, moloz împrăştiat peste tot şi mai multe turbine eoliene mari dărâmate.

"Această tornadă a devastat o bună parte din acest oraş", a declarat sergentul Alex Dinkla, un purtător de cuvânt al poliţiei de stat din Iowa, în timpul unei conferinţe de presă organizate seara în Greenfield, transmite Reuters, citată de News.ro.

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo