Prezentatoare TV creată cu IA în Liban. De ce a stârnit controverse Talia. VIDEO

Potrivit responsabilului, apariţia Taliei nu urmăreşte să înlocuiască jurnaliştii care fac parte din echipa acestui canal, ci să le uşureze munca printr-o măsură care face parte dintr-o strategie mai largă de dezvoltare a conţinutului şi de creştere a prezenţei informative a mass-media publice.

Talia a început să prezinte buletinul de ştiri sâmbătă, la o zi după ce directoarea canalului, Elissar Naddaf, a anunţat crearea ei în timpul unui eveniment la periferia Beirutului şi a distribuit pe reţelele sociale primele imagini cu prezentatoarea raportând din apropierea sediului TeleLiban, potrivit Agerpres.

Proiectul este criticat, pe fondul crizei economice din Liban

Director executiv al companiei, libanezul Bilal Kassassir, a distribuit pe contul său de Threads un video despre activitatea din culise a echipei care, din Riad, face să funcţioneze prezentatoarea.

În acest video se poate vedea cum un angajat îi dictează Taliei printr-un microfon cuvintele pe care urmează să le spună.

Deşi Kassassir este un expert libanez în inteligenţă artificială, unii internauţi au criticat atribuirea acestui proiect unei companii cu sediul în Arabia Saudită, în momentul în care economia Libanului suferă consecinţele recentului conflict cu Israel, o altă lovitură după multele suferite în ultimii ani.

În acest context, unii au pus sub semnul întrebării necesitatea de a include o prezentatoare generată de inteligenţa artificială în echipa unei televiziuni finanţate de stat, un post de unde, în contextul crizei economice declanşate în 2019, mulţi angajaţi au demisionat din cauza scăderii valorii salariilor, la fel ca în majoritatea instituţiilor publice din ţară.