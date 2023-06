O nouă explicație pentru motivele care au dus la răscoala Wagner: Prigojin nu a vrut să piardă controlul asupra mercenarilor

Potrivit CNN, era membru de onoare al grupării Wagner, alături de alte câteva zeci de ofițeri de rang înalt ai armatei ruse.

Între timp, avioanele ruse au bombardat ieri Hersonul, lovind o zonă rezidențială și provocând morți și răniți printre civili.

La două zile de la atacul cu rachete din Kramatorsk, soldat cu moartea a 12 oameni şi rănirea altor câteva zeci, rușii au bombardat și Hersonul. Au fost lovite mai multe clădiri rezidențiale, un spital și o școală, folosită pe post de dispensar. Cel puțin doi oameni au murit și alți doi au fost răniți.

Cetățean ucreinean: "Abia ieșisem, când au început să strige niște tineri "repede, aleargă mai repede, vine o a treia (rachetă!) Și abia ce am intrat pe ușa adăpostului, a treia rachetă a lovit."

Ucrainenii încearcă să le dea rușilor replica pe câmpul de luptă. Brigăzile de asalt ale Kievului continuă să înainteze pe toate direcțiile de atac, chiar dacă ritmul nu e la fel de rapid pe cât s-ar fi așteptat.

Rușii se apără înverșunat în tranșee, dar analiștii occidentali spun că Moscova nu mai are unități de rezervă, cu care să astupe o eventuală spargere a frontului de către ucraineni.

Kievul se teme cel mai tare de un potențial incident nuclear la centrala de la Zaporojie, aflată sub controlul rușilor. Serviciile secrete ucrainene spun că patru reactoare au fost deja minate de ruși, dar americanii au declarat că nu văd semne că rușii ar vrea să detoneze reactoarele. Cu toate astea, în regiunea Zaporojie, unde se află și centrala, autoritățile au organizat exerciții de pregătire în cazul unui incident nuclear.

Yurii Vlasenko, Ministerul Energiei: "Ne pregătim pentru consecințe grave. Asta înseamnă evacuarea a până la 300.000 de oameni, dar să sperăm că nu se va ajunge la asta."

Kateryna, cetățean Zaporojie: "Suntem toți îngrijorați, Doamne ferește să se întâmple (un dezastru nuclear). Acum, după exercițiu, suntem mai încrezători că forțele noastre vor putea să-l controleze."

Între timp, analiștii caută să dezlege ițele rebeliunii-fulger, pornite de Evgheni Prigojin.

Antony Blinken: "Situația este încă în evoluție. Nu cred că am asistat la ultimul act. N-ar trebui să ne aruncăm să facem predicții despre ce se întâmplă acum în Rusia. Să nu uităm că Prigojin este asemenea lui Putin, cineva care a comis atrocități în Ucraina, Africa, Siria, oriunde a ajuns Wagner. Moarte, distrugeri, exploatare etc. Este totuși semnificativ faptul că l-a înfruntat direct pe Putin, că a pus sub semnul întrebării pretextele invadării Ucrainei".

Un membru al Dumei de Stat de la Moscova a dat o nouă explicație pentru motivele care au dus la răscoala Wagner. Pe scurt, mercenarii lui Prigojin ar fi trebuit să încheie contracte cu Ministerul rus al Apărării, ceea ce ar fi însemnat că Prigojin pierdea controlul asupra lor. Liderul Wagner a refuzat.

Andrey Kartapolov, deputat Duma de Stat: "(Prigojin) a fost informat că, în acest caz, Wagner nu va mai lua parte la "operațiunea militară specială". Asta înseamnă că nu mai primește finanțare sau resurse. Iar pentru Prigojin acesta era cel mai important lucru: banii pe primul loc, pe al doilea sunt ambițiile stupide și exorbitante, iar pe al treilea e o stare de spirit agitată".

Cât despre Vladimir Putin... acesta pare că e în plină campanie de a-și reface imaginea șifonată. A apărut la un forum economic, unde a anunțat că economia Rusiei e pe calea cea bună. La Moscova însă, atmosfera e una tensionată. Localnicii nu vor să discute cu jurnaliștii străini despre ultimele evenimente din țara lor, mai ales dacă e vorba despre potențialul conflict dintre grupările de la Kremlin.

