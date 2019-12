O mașină a intrat, intenționat, într-un grup de elevi, în Londra. Un mort și cinci răniți

Incidentul a avut loc în zona Willingale, în nordul Londrei, în jurul orei 15:20.

Un individ a lovit cu un autoturism marca Ford un grup de persoane, majoritatea elevi care tocmai ieșiseră de la cursuri, de la Liceul „Debden Park” din Essex, conform Sky News.

Un elev în vârstă de 12 ani a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite în incident. Acestea au vârste cuprinse între 13 şi 23 de ani.

Anchetatorii suspectează că ar fi fost vorba de un gest intenționat şi au reușit să-l aresteze pe şoferul maşinii, un bărbat în vârstă de 51 de ani.

El va fi pus sub acuzare pentru omor și tentativă de omor.

A 51-year-old man has been arrested on suspicion of murder after a 12-year-old boy was killed in a 'deliberate' hit-and-run crash outside an Essex school.

