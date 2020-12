O mașină a intrat în pietoni într-un cartier din Londra. Momentan, incidentul nu este tratat drept terorist

Poliţia şi Serviciul de Ambulanţă din Londra au fost alertate.

În acest stadiu incipient, acest incident nu este tratat ca fiind terorist, precizează poliţia, solicitând ajutor telefonic din partea oricui are informaţii, videoclipuri sau imagini care ar putea ajuta la clarificarea incidentului.

#UPDATE | Officers are at the scene of a collision in #StamfordHill, N6.

A car is reported to have mounted the pavement and struck a number of pedestrians.

Citește și Cetățenii din Marea Britanie ar putea avea interdicție de intrare în UE de la 1 ianuarie

At this early stage, this incident is not being treated as terror-related.https://t.co/KCYKgNyL1G