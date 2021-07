O mamă și fetița ei de opt luni au fost spulberate de o mașină pe trecerea de pietoni

Scene de coșmar s-au derulat pe o stradă din Statele Unite. O mamă și fetița ei de opt luni au fost spulberate de o mașină, care s-a oprit abia după ce a trecut prin vitrina unei frizerii.

Copila a rămas blocată sub autoturism, iar intervenția salvatorilor a fost una contracronometru.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care, în intersecţie, mașina a virat la stânga. În acea clipă, şoferul a pierdut controlul asupra volanului şi vehiculul a izbit-o în plin pe femeia care traversa şoseaua cu fetiţa de opt luni în braţe. Cele două au fost purtate prin vitrina unei frizerii, iar copila a rămas blocată sub autoturism.

Doi polițiști, care se aflau vizazi, într-o cafenea, au ajuns imediat la locul accidentului şi şi-au dat seama că singura soluţie este să ridice maşina.

Camerele de pe uniformele agenţilor au filmat operaţiunea contracronometru.

Paul Samoyedny, polițist: "Ne-am dat seama că nu putem pune mașina în mișcare, așa că a trebuit să o ridicăm de pe copil. Efortul pe care l-a depus să ridice mașina a fost incredibil. Sunt foarte mândru de Rocco".

Astfel, omul s-a târât sub vehicul şi a recuperat-o pe micutză cât a putut de repede.

Paul Samoyedny, polițist: "Am scos-o cât am putut de rapid. Pur și simplu m-am bucurat când am văzut că se mișcă sub mașină".

Paul Samoyedny, polițist: "M-am bucurat doar că am putut reacționa. Pentru că sunt tatăl a patru copii, impactul emoțional a fost foarte puternic pentru mine când am văzut bebelușul de acolo și că își mișcă brațele, pur și simplu nu am putut să plec de lângă mașină".

Fetiţa a suferit un traumatism cranio-cerebral şi arsuri serioase. Mama ei s-a ales cu un picior fracturat.

Șoferul care a provocat totul era băut şi avea permisul de conducere suspendat. Individul și pasagera care îl însoţea au scăpat nevătămați.