O lume întreagă și-a luat rămas bun de la Sinéad O'Connor. Oamenii au aplaudat și au aruncat flori peste dricul cântăreței

Cortegiul funerar a traversat lent artera din orașul care i-a fost casă artistei timp de 15 ani.

Crowds gathering outside the home of Sinead O'Connor to pay their respect. ❤️#SineadOConnor pic.twitter.com/suA18WYc9D — Dave Keegan (@davepaulkeegan) August 8, 2023

Nobody ever has to ask if Sinead O’Connor was loved. The air is filled with sadness and heartfelt love in equal measures. #SineadOConnor pic.twitter.com/wuAy2VuaSc

— Emma McMenamy (@emmamcm) August 8, 2023

Oamenii au aplaudat și au aruncat flori peste dricul care a parcurs ruta de adio în acordurile reggae lui Bob Marley, unul dintre eroii declarați ai lui Sinead.

La capătul străzii, doar familia cântăreței a continuat traseul pentru o înmormântare privată.

Un imam a rostit o scurtă predică, întrucât, de mai mulți ani, Sinéad se convertise la islam.

Artista, în vârstă de 56 de ani, câștigătoare a unui premiu Grammy, a fost găsită fără suflare pe 28 iulie, când poliția a fost chemată la locuința ei din sud-estul Londrei. Se presupune că s-a sinucis cu pastile.

Dată publicare: 08-08-2023 18:34