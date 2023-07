Ce le-a transmis Sinéad O’Connor copiilor ei înainte să moară. „Când artiştii sunt morţi, sunt mult mai valoroşi decât vii”

Într-un interviu din 2021 acordat revistei People pentru a-şi promova cartea de memorii, „Rememberings”, artista a spus că le-a explicat copiilor ei importanţa protejării muzicii şi a finanţelor sale, relatează CNN, scrie News.ro.

Ea le-a spus copiilor că în cazul în care o vor găsi moartă, să-l sune mai întâi pe contabil înainte de a suna la 911.

„Ştiţi, când artiştii sunt morţi, sunt mult mai valoroşi decât atunci când sunt vii”, a spus ea publicaţiei. „Tupac a lansat mult mai multe albume de când a murit decât a făcut vreodată în viaţă, aşa că este cam dezgustător ceea ce fac casele de discuri”, a explicat artista. „De aceea mi-am instruit întotdeauna copiii, de când erau foarte mici: Dacă mama moare mâine, înainte să suni la 911, sună-mi contabilul şi asigură-te că nu încep casele de discuri să-mi dea înregistrările şi să nu-ţi spună unde sunt banii”, a explicat ea în interviul pentru People.

Cântăreaţa irlandeză a murit săptămâna aceasta după ce a fost găsită fără reacţie la domiciliul din Londra. Ea avea 56 de ani. Nu se ştie care este cauza morţii, dar poliţia din Londra a declarat joi că nu este tratată ca fiind o moarte suspectă. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza morţii şi se va face autopsia.

O’Connor a fost mama a patru copii. Fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis anul trecut. Artista însăşi a avut în trecut gânduri sinucigaşe.

Sinead O’Connor a cunoscut celebritatea în anii 1990, odată cu melodia Nothing Compares 2 U, care i-a scos în evidenţă vocea pură şi clară, pe care a combinat-o ulterior cu abilităţi excepţionale de compoziţie, exprimându-şi opiniile despre politică, spiritualitate, istorie şi filosofie.

Primul ei album, „The Lion and the Cobra” (Leul şi cobra), din 1987, s-a bucurat de aprecierea criticilor, dar al doilea album al lui O'Connor, din 1990, „I Do Not Want What I Haven't Got”, a fost cel care a consacrat-o.

Cântăreaţa irlandeză era pe cale să termine un nou album, pregătea un turneu şi intenţiona să ecranizeze „Rememberings”, autobiografia ei lansată în 2021, au declarat vineri agenţii ei.

„Sinead îşi termina ultimul album, pregătea date pentru un nou turneu pentru 2024 şi lua în considerare oportunităţile legate de un film adaptat după cartea sa”, autobiografia Rememberings lansată în 2021, au declarat agenţii săi Kenneth şi Carl Papenfus. „Un proiect minunat (era) în desfăşurare”, au spus aceştia, transmiţând condoleanţe familiei cântăreţei şi exprimându-şi recunoştinţa faţă de cei care i s-au dedicat şi au lucrat la aceste proiecte.

Artista a apărut într-un videoclip postat la începutul lunii iulie pe Twitter în care a vorbit despre durerea după sinuciderea fiului ei şi a susţinut că vrea să termine un nou album. Pe lângă muzica ei, cântăreaţa era cunoscută pentru lupta împotriva abuzului sexual în Biserica Catolică, pe care a acuzat-o că nu protejează suficient copiii.

Dată publicare: 29-07-2023 08:13