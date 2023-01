O fostă deputată afgană a fost ucisă împreună cu una dintre gărzile sale de corp în locuinţa sa din Kabul

Mursal Nabizada a fost aleasă în 2018 în Wolesi Jirga, camera inferioară a parlamentului afgan, reprezentând capitala Kabul, în timpul fostului guvern care s-a prăbuşit după retragerea forţelor conduse de SUA în august 2021, scrie Agerpres.

#TalibanTerrorists ALBAWBA - Former Afghan lawmaker #MursalNabizada was killed by unknown gunmen in her house on Saturday, Khalid Zadran, spokesman for the security department. https://t.co/eGEeeZf8Nw

Motivul crimelor nu este clar, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei talibanilor, Khalid Zadran. Forţele de securitate au deschis o anchetă pentru a încerca „să-i găsească pe infractori şi să-i predea justiţiei”, a adăugat el.

The killing of Mursal Nabizada and her brother in #Kabul shows that the women voices in public spheres were silenced and but now their existence is unacceptable! My heart goes out for Mursal and her family and millions of #Afghan women.#FreeAfghanistan pic.twitter.com/6Aed1kIZgM