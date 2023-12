O fetiță de șase ani a căzut de pe un acoperiș și a murit după ce a fost fugărită de o bandă de maimuțe

Speriată, Kirti s-a grăbit să plece, dar a căzut de pe marginea acoperișului, scrie Daily Star.

Un membru al familiei îndurerate a declarat: „Ea discuta cu bunicul ei, Chandra Pal, pe terasa casei, în timp ce alții lucrau la parter. Dintr-o dată, am auzit-o pe Kirti strigând după ajutor. Înainte de a putea urca la etaj, am auzit un zgomot puternic și am găsit-o într-o baltă de sânge”.

A fost transportată de urgență la un spital din apropiere, dar din păcate medicii au declarat-o moartă. Tatăl victimei, Kamal Deep, a declarat: „Fiica mea s-a panicat și a fugit spre scări pentru a scăpa și a căzut de pe acoperiș. Nu am mai putut face nimic, deoarece era grav rănită”.

Tatăl cu inima frântă a adăugat că de ceva timp existau probleme cu maimuțele și câinii care terorizau oamenii din zonă, relatează The Times of India. Acesta nu este singurul atac de maimuță de acest fel raportat în India în ultimele săptămâni.

Luna trecută, Gutyappa Bin Rangappa, în vârstă de 66 de ani, a fost mutilat până la moarte de o maimuță, în timp ce se afla la toaletă, a relatat anterior Daily Star. Agresiunea a avut loc în locuința sa din Arakere, un sat din aceeași regiune în care a fost atacat Kirti. Rangappa ar fi fost mușcat de mână, ceea ce l-a făcut să sângereze abundent.

Dată publicare: 13-12-2023 18:54