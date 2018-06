O fetiță a mers desculță prin munți 60 de kilometri, ca să scape de o căsătorie aranjată

AFP

Scholastica Nacap, o fetiță de 13 ani din Uganda, a fost nevoită să meargă 60 de kilometri desculță printr-o zonă montană periculoasă, ca să scape de o căsătorie cu un bărbat mult mai în vârstă, aranjată de rudele tatălui său.

„Trebuia să scap. Nu puteam accepta să devin mamă și soție la 13 ani”, a povestit ea pentru The Guardian.

Cinci ani mai târziu, ea s-a mutat în Karamoja, o zonă izolată din Uganda cu o populație de aproximativ 1 milion de persoane răspândite pe 27.900 de kilometri pătrați, unde militează pentru interzicerea căsătoriilor fetițelor minore.

Deși vârsta legală de căsătorie în Unganda este de 18 ani, cifrele publicate de Organizația Națiunilor Unite arată că 40% dintre fete se căsătoresc înainte de această vârstă, iar 10% dintre ele chiar înainte să împlinească 15 ani.

Uganda are o populație tânără, 75% dintre cetățeni având vârste sub 30 de ani, iar 58% sub 20%. Mai mult, țara are una dintre cele mai ridicate rate ale fertilității; o femeie dă naștere, în medie, la 5,6 copii.

În acest context, Scholastica Nacap încearcă să schimbe aceste statistici, cel puțin în comunitatea în care trăiește. Astfel, în prezent se implică în activitatea unui club deschis de un ONG, care le oferă tinerelor între 10 și 22 de ani informații privind riscurile la care se expun printr-o căsătorie și o sarcină la o vârstă fragedă. Totodată, organizația nonguvernamentală le oferă cursuri de calificare, de croitorie și agricultură, și le învață cum să își gestioneze banii.

„În discuțiile de la club le sfătuiesc pe fete să respingă o sarcină sau o căsătorie la o vârstă fragedă. Le încurajez să meargă la școală să studieze. Cele care nu pot face asta, să se implice în activități prin care pot obține bani. Împărtășime experiențele spunând povești, participând la dezbateri pe teme precum violul, drepturile sexuale și reproductive ale adolecentelor, maturizare și igienă menstruală. Vorbim despre planificare familială, HIV și metode contraceptive”, a spus Nacap.

Începând din 2016, la cursurile oferite de ONG-uri au participat 14.392 de fete. În prezent, un sfert dintre ele și-au deschis o afacere sau au un loc de muncă.

După experiența de la vârsta de 13 ani, Scholastica Nacap a reușit să își deschidă o mică brutărie și un restaurant. A decis să nici nu se căsătorească: „Ce bărbat mă poate păcăli? Nu. Am bani din afacerea mea, sunt ocupată să o extind. Nu am timp să mă gândesc la bărbați sau la căsătorie.”

O parte din bani îi folosește ca să își întrețină surorile: „Am nevoie ca ele să studieze și să devină modele de urmat. Rudele noastre ar trebui să nu se mai gândească la cum să le căsătorească. Ar trebui să le educe ca să devină avocate, ingineri, să poată face o schimbare în comunitate”, a povestit tânăra care are acum 19 ani și care în copilărie a rămas orfană.

La nivel global, 12 milioane de fetițe ajung soții înainte de 18 ani, potrivit unui raport publicat de Centrul Internațional de Cercetare al Femeilor (ICRW) și al Băncii Mondiale.

