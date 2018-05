Tânără condamnată la moarte, după ce l-a înjunghiat pe violatorul ei

Ea și-a motivat gesturile precizând că soțul său a violat-o, în timp ce rudele acestuia au imobilizat-o.

Cazul lui Noura Hussein a stârnit dezbateri legate de problematica violului marital în Sudan, țară în care vârsta legală pentru căsătorie este de doar 10 ani, iar violul marital este legal, informează CNN.

La ultimul termen al procesului, susținătorii tinerei au umplut sala de judecată din Omduraman, iar când judecătorul a anunțat sentința, oamenii au luat cu asalt holurile instanței. Familia soțului a refuzat posibilitatea ca tânăra să fie iertată, la fel și pe cea de a primi o compensație financiară, cerând executarea Nourei Hussein.

The court is full. People gathered to support Noura for her last trial. Thanks to our @AfrikaYM member @badreldins for keeping us updated. #JusticeForNoura @ENoMW @elizamackintosh pic.twitter.com/GEaaZD6ElE