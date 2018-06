Prima mărturie a adolescentei care și-a ucis soțul violator: „Rudele lui mi-au sfâșiat hainele”

Foto: Captură CNN

O tânără în vârstă de 19 ani din Sudan a fost condamnată la moarte, după ce l-a înjunghiat mortal pe un bărbat cu care a fost obligată de familie să se căsătorească.

Într-un interviu acordat CNN, Noura Hussein a vorbit prima dată despre ceea ce a motivat-o să-l ucidă pe bărbatul care o violase.

Cazul lui Noura Hussein a stârnit dezbateri legate de problematica violului marital în Sudan, țară în care vârsta legală pentru căsătorie este de doar 10 ani, iar violul marital este legal.

La ultimul termen al procesului, care a avut loc în luna mai, susținătorii tinerei au umplut sala de judecată din Omduraman, iar când judecătorul a anunțat sentința, oamenii au luat cu asalt holurile instanței. Familia soțului a refuzat posibilitatea ca tânăra să fie iertată, la fel și pe cea de a primi o compensație financiară, cerând executarea Nourei Hussein.

Acum Noura se află într-o închisoare din Omdurman, așteptând să se judece recursul. Într-un interviu acordat CNN, tânăra de 19 ani a povestit cum de a ajuns să își ucidă soțul, ceea ce i-a adus condamnarea la moarte.

„Le-a spus părinților mei că vrea să se căsătorească cu mine de când eram clasa a 8-a. M-au păcălit chiar după ce am dat examenele din școala generală, la finalul acelui an. L-am văzut la o săptămână după ce m-a cerut în căsătorie și din prima zi când mi-au spus am refuzat. Le-am transmis că nu vreau să mă mărit, ci să studiez. I-am spus și direct că nu vreau să mă mărit cu el. Am fugit la casa mătușii mele din Sinar, dar câteva zile mai târziu m-au adus acasă și a avut loc ceremonia religioasă, la două săptămâni după ce le-a făcut propunerea. După aceea, n-am vorbit deloc cu el. Când vizita casa, plecam. I-am zis că nu-l vreau. Nunta a avut loc trei ani mai târziu, după ce am dat examenele. Au respectat toate tradițiile – familia lui e bogată, dar nu am primit nimic de la el, nici măcar un bănuț. M-am simțit cuprinsă de furie. Nu mi-l doream. Stăteam și mă gândeam la moarte. Când eram lângă el, am început să plâng. În mașină, el tot încerca să vină mai aproape de mine. La apartamentul din luna de miere, m-am încuiat într-o cameră și am dormit îmbrăcată complet”, a spus Noura pentru CNN.

Potrivit tinerei, situația a durat mai multe zile.

„Refuzam să mănânc, refuzam să ies din cameră. În a treia zi mi-a spus să deschid ușa, dar am refuzat. După aceea, am descoperit că ușa era încuiată. În a noua zi, au venit rudele lui. Unchiul lui mi-a zis să merg în dormitor, dar am refuzat. M-a târât în dormitor, iar vărul lui m-a lovit. Cu toții mi-au sfâșiat hainele. Unchiul lui mi-a ținut picioarele și alți doi brațele. El m-a dezbrăcat și m-a violat deși am țipat și plâns. În cele din urmă, au plecat. A doua zi, a încercat din nou să mă violeze. M-am luptat cu el și am găsit un cuțit sub pernă. Ne-am luptat pentru el, m-a tăiat la mână și în zona umărului. Am fugit la casa părinților mei, nu îmi mai amintesc cum am ajuns acolo. Aveam în continuare asupra mea cuțitul. Visam să studiez dreptul, apoi să mă căsătoresc. Visam să ajung judecătoare”, a mai spus ea.

