O femeie și-a ucis 11 prieteni și un fost iubit cu cianură. Cum acționa criminala și care ar fi fost motivul

Sararat Rangsiwuthaporn a fost arestată în Bangkok, marți, fiind acuzată de uciderea unei prietene. Familia victimei avea suspiciuni că aceasta a murit în timpul unei călătorii alături de Sararat, la începutul acestei luni.

În urma unor anchete, săptămâna aceasta poliția a declarat că Sararat ar fi ucis alte 11 persoane, inclusiv un fost iubit, scrie BBC.

Motivul pentru care femeia ar fi comis aceste crime ar fi unul financiar. Sararat a negat toate acuzațiile. Autoritățile i-au refuzat eliberarea pe cauțiune.

