O femeie din New York, prima persoană din lume care a trecut, cu succes, printr-un transplant de trahee

O femeie din New York a devenit prima din lume care a trecut, cu succes, printr-un transplant de trahee. Operaţia, extrem de riscantă, a durat nu mai puţin de 18 ore.

Din fericire, însă, s-a încheiat cu bine. Procedura deschide noi oportunităţi de vindecare pentru pacienţii de COVID care au rămas cu probleme ale căilor respiratorii, din cauza tuburilor de la aparatele de respirat.

Sonia Sein are 56 de ani şi, de curând, a devenit prima femeie din lume care a primit un transplant de trahee.

Sonia Sein: „Dumnezeule, mă întrebam dacă aşa ceva chiar se va întâmpla”.

Operaţia a avut loc la faimosul spital Mount Sinai din New York. În urmă cu câţiva ani, pacienta a suferit un atac de astm şi a fost intubată, însă aparatura i-a afectat căile respiratorii.

Dr. Eric Genden: „Atunci când au introdus acel tub, a stat cu el destul de mult timp şi i-a afectat traheea”.

Operaţia a durat 18 ore şi a fost realizată de o echipă de 50 de medici şi asistenţi. Dacă ar fi dat greş, pacienta şi-ar fi pierdut viaţa, cel mai probabil.

Dr. Eric Genden: „Ne-am dat seama că trebuie să funcţioneze, pentru că dacă operaţia nu reuşea... Nu aveam încotro decât să mergem mai departe”.

Etapa critică a operaţiei a fost conectarea tuturor vaselor de sânge ale pacientului cu cele ale organului donat.

Dr. Eric Genden: „Când am văzut că traheea a început să funcţioneze şi rezerva de sânge era intactă, am ştiut că am depăşit primul obstacol”.

Operaţia a fost realizată în premieră mondială şi a venit într-un moment cum nu se poate mai bun. Sunt mulţi pacienţi care au avut nevoie de intubare din cauza COVID şi unii dintre ei au căile respiratorii afectate de tuburile folosite pentru respiraţie.

Dr. Albert Merati: „Nu sunt mulţi pacienţi care ar avea nevoie de această operaţie, dar ei există”.

Medicii spun că pacienta nu dă semne că ar respinge noul organ. În curând, femeia va putea să vorbească normal, după o ultimă operaţie pentru închiderea micii găuri care i-a rămas în gât.

Sonia Sein: „Mi-aţi dat şansa să trăiesc din nou, mi-aţi dat şansa să fiu împreună cu familia mea şi sunt foarte recunoscătoare pentru asta”.

Operaţia de transplant de trahee e considerată o reuşită istorică şi e rezultatul câtorva decenii de cercetări. Medicul care a condus echipa a început să studieze transplanturile de trahee încă de când era student, în urmă cu 30 de ani. Experţii avertizează însă că procedura e una experimentală şi nu se ştie care sunt efectele pe termen lung ale operaţiei.