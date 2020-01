O femeie din China dezvăluie cum a reușit să plece din Wuhan în Franța, deși avea febră

O chinezoaică a povestit cum a reușit să păcălească angajații aeroportului din Wuhan și să călătorească din China în Franța, la Lyon, deși avea simptomele de gripă, inclusiv temperatură.

Autoritățile din Franța au anunțat, joi, primul caz suspect de îmbolnăvire cu coronavirusul din China, fiind vorba despre o femeie.

Potrivit BBC, femeia a povestit pe WeChat cum a plecat din Wuhan, ea susținând că a luat medicamente pentru a-și scădea febra. Aceasta a reușit să treacă de termo-scannerele cu care sunt controlați oamenii pe aeroportul din Wuhan, chiar înainte ca transportul să fie blocat în acest oraș.

"În sfârșit pot să mănânc ceva bun, mă simt ca și cum m-aș fi înfometat două zile. Atunci când ești într-un oraș al gurmanzilor, trebuie neapărat să mergi la un restaurant cu stele Michelin. Chiar înainte să plec, aveam temperatură și tuse. M-am speriat de moarte și am luat medicamente. Am reușit să-mi țin sub control temperatura. Din fericire, am reușit să o cobor și plecarea mea a fost ușoară", ar fi scris femeiea pe WeChat.

Postarea a devenit rapid virală, femeia fiind criticată pentru modul în care a procedat.

Ambasada Chinei din Paris a anunțat, ulterior, că a reușit să o găsească pe cea care a făcut aceste dezvăluiri.

”În seara de 22 ianuarie, Ambasada a luat contactul cu persoana respectivă, doamna Yan, şi i-a cerut să apeleze un număr de telefon pentru a fi preluată în grijă de (serviciile de) urgenţă”, precizează ambasada în acest comunicat.

