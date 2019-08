O femeie a montat cu cameră de filmat în casă. Ipostaza în care și-a surprins soțul

Dacă pentru mulţi dintre noi cafeaua de dimineaţă este un mod bun de a începe o nouă zi, pentru un american din Detroit a fost o soluţie de a o sfârşi. Nu în cazul lui, ci al soţiei.

Mai exact, bărbatul i-a pus consoartei somnifere în cafea. Pentru că în timpul faptei a fost filmat de o cameră ascunsă, individul a ajuns acum după gratii.

Soție: ”Odată ce Brian și-a dat seama că m-a pierdut și că nu mai poate să mă ţină în această căsnicie nesănătoasă, obiectivul lui a fost să mă elimine.”

La două luni după ce femeia a intentat divorţul, a început să aibă tot felul de simptome ciudate în timpul zilei. Avea greţuri, se simţea tot mai obosită şi vedea mai tot timpul în ceaţă.

Într-o zi a fost cât pe ce să intre cu maşina într-un zid. Atunci a fost momentul în care l-a bănuit pe soţul ei că i-a pus ceva în cafea. Aşa că a montat o cameră de supraveghere în bucătărie care avea să îi confirme bănuiala.

Soție: ”Mi-a pus 8 somnifere în cafea în fiecare zi, săptămâni întregi. Doza recomandată pentru adulți, conform pachetului, este una. Am simțit un aer deosebit de rece în jurul meu, ca și cum aș fi vânat de un prădător periculos. Dar în acest coșmar, prădătorul era Brian. Am căzut în genunchi și am plâns. Abia puteam să mă mișc.”

A mers imediat cu filmuleţul la un avocat şi s-a mutat de acasă.

Soție: ”Cred că acesta nu a fost un caz de otrăvire. Cred că aceasta a fost o tentativă de omor. Brian a încercat să mă omoare ca să ducă în continuare o viaţă confortabilă.”

Judecătorul a decis că bărbatul trebuie să stea după gratii numai în weekend

După ce a analizat toate probele, judecătorul a decis că bărbatul trebuie să stea după gratii numai în weekend, timp de 60 de zile. Magistratul spune că l-au impresionat mărturiile femeii, dar soţul ei a avut deja mai multe şedinţe cu un psihiatru aşa că îi dă o şansă să revină pe drumul cel bun.

Judecător: ”Asta înseamnă că are un sentiment de remușcare. El a luat deja măsuri pentru a redresa situația care în mod clar i-a scăpat din mâini.”

Avocatul victimei e revoltat de decizia judecătorului.

Eric Smith, avocatul victimei: ”Nu e posibil ca după ce comiţi o infracţiune condamnabilă cu 15 ani de închisoare pentru că ai otrăvit pe cineva, tu să stai în închisoare doar în timpul weekend-urilor. Nu îmi vine să cred una ca asta! ”

Chiar dacă individul şi-a cerut scuze pentru faptele sale, avocatul apărării a făcut deja apel la sentinţa dată de judecător