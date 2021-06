O clădire s-a prăbușit în Egipt: Patru oameni au murit. VIDEO

Clădirea vetustă, amplasată pe strada Morsi Badr, în cartierul Al-Attarine, s-a prăbuşit vineri.

Agenţi din cadrul protecţiei civile au reuşit "să extragă" de sub dărâmături patru persoane în viaţă, dintre care una este rănită, potrivit responsabilului egiptean.

Zonele centrale ale Alexandriei şi capitalei Cairo, unde numeroase construcţii datează din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, au găzduit multă vreme burghezia ţării şi importante instituţii publice.

Cu toate acestea, atât în capitala egipteană, cât şi în al doilea cel mai mare oraş al Egiptului, multe dintre aceste clădiri sunt în prezent în stare deplorabilă sau abandonate.

Înaltă de cinci etaje, clădirea s-a prăbuşit după ce a făcut obiectul unui ordin de reabilitare în 2018, potrivit paginii de Facebook a guvernoratului Alexandriei. Autorităţile ordonaseră la acea dată şi desfiinţarea ultimului etaj.

Mai multe clădiri s-au prăbuşit în ultimii ani în Egipt, provocând numeroase victime, din cauza vechimii acestor clădiri şi a nerespectării legislaţiei de urbanism.

