O clădire cu 12 etaje s-a surpat parțial, în Florida. Un băiat a fost scos în viață dintre dărâmături

Deşi nu există până în prezent informaţii confirmate în legătură cu eventuale victime, într-o fotografie postată pe Twitter de poliţie se pot vedea bucăţi de beton atârnând din balcoanele prăbuşite ale clădirii rămase în întuneric, situată în oraşul Surfside, la nord de Miami Beach.

Potrivit canalului local NBC 6 South Florida, pompierii au scos un băiat în viaţă dintre dărâmături.

"Poliţia şi Brigada de Pompieri din Miami Beach intervin la locul prăbuşirii parţiale a unei clădiri situate pe Bulevardul Collins din Surfside, Florida", a precizat poliţia.

Pentru moment nu se cunoaşte motivul prăbuşirii clădirii.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It's unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A