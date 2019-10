O barmaniță a primit drept bacșiș un bilet câștigător la loto. Ce va face cu banii

O barmaniță norocoasă din SUA s-a trezit mai bogată cu 50.000 de dolari, după ce un client i-a lăsat pe post de bacșiș un bilet câștigător la loto.

Taylor Russey, 33 de ani, a povestit pentru New York Post că pe 18 octombrie, un client care vine în mod regulat la barul din Missouri la care lucrează i-a oferit mai multe bilete la loteria Powerball, ca parte din bacșiș.

"Obișnuiește să facă asta uneori, dar lasă și bacșișul obișnuit pe lângă. E doar un gest frumos pe care îl face pentru noi", a declarat femeia.

Russey a rămas uimită a doua zi când a verificat biletul.

"Aparatul mi-a spus că nu pot să îl încasez și că trebuie să merg la sediul loteriei pentru că am câștigat 50.000 de dolari. Am rămas blocată pentru o secundă, apoi am început să plâng de fericire", a povestit Russey.

Citește și A cumpărat un bilet la loto în drum spre chimioterapie și a câștigat 200.000 de dolari

Femeia spune că nu se gândește să cumpere ceva extravagant sau să demisioneze după câștigul uriaș, dar probabil va folosi o parte din bani pentru a-și trata dantura.