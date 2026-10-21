După ce a contestat sancțiunea în instanță, compania a acceptat să o anuleze și să plătească cheltuielile de judecată, potrivit FanPage.

Patru zile în care a lucrat peste program, acumulând doar 75 de minute suplimentare, au fost suficiente pentru ca o angajată a Poștei Italiene să primească o sancțiune disciplinară.

Incidentul, petrecut în vara anului 2025, la oficiul poștal din Bribano, o localitate care aparține de comuna Sedico, în provincia Belluno, s-a încheiat cu anularea sancțiunii și plata cheltuielilor de judecată de către companie, în urma intervenției unui judecător specializat în litigii de muncă.

Angajata fusese nevoită să rămână peste program pentru a finaliza documentele restante, în condițiile în care gestiona singură ghișeul.

În trei dintre cele patru zile, femeia a lucrat aproximativ 15 minute în plus, iar în a patra zi a rămas o jumătate de oră peste program.

Problema, din perspectiva Poste Italiane, nu a fost doar timpul suplimentar lucrat, ci faptul că necesitatea efectuării orelor suplimentare fusese comunicată după termenul stabilit de regulamentul companiei.

Angajata a contestat sancțiunea și a ajuns în fața judecătorului

Angajata anunțase necesitatea prelungirii programului spre finalul orelor de lucru, după o dimineață deosebit de aglomerată.

Oficiul poștal funcționa cu un singur angajat la ghișeu, iar numărul mare de solicitări făcea dificilă finalizarea tuturor sarcinilor în intervalul stabilit.

În plus, femeia era considerată o persoană vulnerabilă din motive de sănătate.

După ce a primit notificarea privind sancțiunea disciplinară, angajata a depus un document de apărare de șase pagini și a solicitat o audiere în prezența unui avocat sau a unui reprezentant sindical.

Potrivit informațiilor publicate de Corriere del Veneto, audierea nu a mai avut loc.

Femeia s-a adresat ulterior Inspectoratului Muncii, însă tentativa de conciliere cu angajatorul nu a dus la niciun acord.

Litigiul a ajuns astfel în instanța specializată în conflicte de muncă.

La finalul procedurilor, Poste Italiane a acceptat să retragă sancțiunea disciplinară și să suporte cheltuielile de judecată.

Cu toate acestea, sursele consultate nu prezintă textul integral al unei hotărâri judecătorești care să permită reconstituirea detaliată a motivelor juridice ale soluționării cazului.

Sindicatul susține că semnalase deja problemele de organizare din oficiile poștale

Sindicatul SLC-CGIL Veneto a urmărit cazul prin intermediul reprezentantului regional Adriano Musolino, care a amintit și de un conflict sindical anterior privind regulile de raportare a orelor suplimentare.

„Semnalasem deja problemele de organizare din cadrul oficiului, unde colega noastră se afla în situația de a gestiona singură un volum important de muncă”, a declarat Musolino.

Reprezentantul sindical a explicat că, în urma unei intervenții a sindicatului și a indicațiilor primite de la Inspectoratul Muncii, Poste Italiane a fost nevoită să corecteze o comunicare referitoare la termenele de raportare a orelor suplimentare.

Potrivit lui Musolino, termenul de referință trebuie să țină cont de ora la care oficiul se închide pentru public, care poate fi 13:35 sau 13:45, în funcție de tipul unității, și nu neapărat de un moment din mijlocul dimineții.

Conflictul se înscrie într-o activitate sindicală mai amplă, desfășurată la nivel național, care vizează și indemnizațiile de deplasare, beneficiile profesionale și alte drepturi contractuale.

„Nu căutăm conflicte din principiu, dar nu vom permite ca angajații să fie lăsați singuri sau obligați să lupte pentru drepturile lor fundamentale”, a adăugat Musolino.

Poșta Italiană, amendată cu 300.000 de euro într-un alt caz

Printre celelalte situații semnalate de sindicatul SLC-CGIL se numără și cazul din Santo Stefano di Cadore, unde, în iunie 2026, Autoritatea pentru Reglementarea Comunicațiilor (Agcom) a aplicat companiei Poste Italiane o amendă de 300.000 de euro pentru încălcarea obligațiilor privind serviciul poștal universal.

Decizia Agcom nr. 107/26/CONS se referă la probleme legate de continuitatea serviciului și distribuirea corespondenței, înregistrate între 9 decembrie 2024 și 9 ianuarie 2025.

În hotărâre, autoritatea a reclamat, printre altele, nelivrarea a cel puțin 231 de trimiteri poștale din categoria respectivă.

Acest caz este separat de litigiul disciplinar din Bribano, dar privește, de asemenea, funcționarea serviciilor poștale din provincia Belluno.

Un sistem inteligent, introdus în 48 de oficii poștale din provincia Belluno

În ceea ce privește modernizarea oficiilor poștale, Poste Italiane a anunțat, la 27 iulie 2026, introducerea unui sistem Smart Building în 48 de unități din provincia Belluno, inclusiv în cea din Sedico.

Proiectul presupune monitorizarea automată a instalațiilor, cu scopul de a optimiza consumul de energie și de a îmbunătăți confortul ambiental pentru clienți și angajați.

Compania estimează economii medii de 15% la consumul de energie electrică și de 10% la consumul de gaze naturale.

Cu toate acestea, investiția vizează administrarea clădirilor și nu reprezintă, în sine, o soluție la problemele legate de lipsa personalului, semnalate de sindicat.

Gestionarea ghișeelor de către un singur angajat rămâne una dintre problemele ridicate de SLC-CGIL în disputa din Bribano, încheiată cu retragerea sancțiunii disciplinare.