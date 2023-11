O angajată a OMS și familia ei au fost uciși în Fâşia Gaza. „Nu mai putem proteja oamenii sub drapelul Naţiunilor Unite”

Casa părinţilor femeii din partea de sud a fâşiei de coastă a fost bombardată după ce angajata OMS, în vârstă de 29 de ani, a fugit acolo din oraşul nordic Gaza, a spus organizaţia, potrivit Agerpres.

„Nu am cuvinte pentru a descrie durerea noastră", a scris Tedros. Pare a fi primul deces în rândurile OMS de la începutul războiului, dar Tedros nu a spus acest lucru în mod explicit.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.

Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6