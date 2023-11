Șeful ONU continuă să acuze Israelul: „Asistăm la o ucidere a civililor care nu are precedent”

"Ceea ce este clar este că am avut în câteva săptămâni mii de copii ucişi. Aşa că asta este ceea ce contează. Asistăm la o ucidere a civililor care nu are egal şi nu are precedent în niciun conflict de când sunt secretar general", a declarat Guterres în timpul unei conferinţe de presă, potrivit CNN, citat de News.ro.

Guterres a preluat funcţia în 2017. Întrebat despre viziunea sa pentru momentul în care se va încheia războiul din Gaza, Guterres a respins posibilitatea unui protectorat al ONU în Fâşia Gaza şi a făcut apel la o "abordare cu mai multe părţi interesate" care să ducă în cele din urmă la o soluţie cu două state.

Guterres, criticat de israelieni

Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a declarat că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, nu este potrivit pentru a conduce organismul global.

El i-a reproşat că nu a făcut suficient pentru a condamna grupul militant Hamas şi că este prea apropiat de Iran.

Comentariile sale, făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute chiar în sediul ONU de la Geneva, reprezintă o intensificare a criticilor Israelului la adresa ONU în aceeaşi săptămână în care organizaţia a deplâns uciderea a peste 100 dintre angajaţii săi în Gaza.

Cohen s-a întâlnit la Geneva cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ai Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), alături de familiile ostaticilor israelieni.

„Guterres nu merită să fie şeful Naţiunilor Unite", a declarat ministrul israelian de externe Eli Cohen. „Cred că Guterres, la fel ca toate ţările libere, ar trebui să spună clar şi răspicat: eliberaţi Gaza de Hamas! Toată lumea a spus că Hamas este mai rău decât ISIS. El de ce nu o poate spune?", a declarat şeful diplomaţiei israeliene.

