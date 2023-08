O alunecare masivă de teren a distrus șase case dintr-un sat din Elveția

Alunecarea de teren violentă a lovit micul sat Schwanden, din cantonul Glarus, în jurul orei 17:30 (15:30 GMT), a indicat agenţia de presă Keystone-ATS, citând poliţia cantonală, scrie AFP, citată de Agerpres.

For weeks the European Alps have been hit w/record heat, remaining glaciers have been melting & now, across parts of #Germany #Austria #Switzerland & #Italy historic winds and rains are causing huge floods & landslides in the mountains.

Tough #ClimateCrisis Summer we're having. https://t.co/A9vro9HsOT