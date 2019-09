O adolescentă musulmană, umilită în aeroport. Ce i-au făcut angajații înainte de îmbarcare

Fata se afla în aeroportul din San Francisco și călătorea cu echipa la un turneu în Toronto, atunci când a avut loc incidentul. Deși a trecut cu bine de verificările din aeroport, angajații companiei aeriene și-au motivat decizia susținând că fata nu avea capul acoperit în poza din aeroport, scrie Daily Mail.

Potrivit sursei citate, incidentul a lăsat-o pe fată „speriată și îngrijorată”.

„(Hijabul – n.r) face parte din identitatea mea. Îl port zilnc. Face parte din viața mea de zi cu zi și sunt mândră să îl port”, a mărturisit Fatima, în vârstă de 13 ani, pentru ABC.

Inițial, un angajat al companiei Air Canada i-a spus fetei să își dea jos hijabul, pe motiv că așa este procedura de îmbarcae. După aceea, alți doi angajați au insistat că au luat această decizie din cauză că ea nu avea capul acoperit în poza din pașaport.

„Cele două imagini nu coincid. Trebuie să ți-l dai jos”, mi-a spus. I-am spus că nu pot. Mi-a zis că trebuie. I-am zis că nu pot din motive religioase”, a mai povestit fata.

“It means everything to me. It’s my Muslim identity.” Fatima Abdelrahman says she was forced to remove her hijab by @AirCanada staff because in her passport photo she wasn’t wearing a headscarf. The now 13-year-old and her family with @CAIRSFBA may sue airline #ktvu 10/11p pic.twitter.com/WdVdXaWkjh